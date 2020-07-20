Новосибирск, , 07:02 — REGNUM В Новосибирске 20 июля начали сбор предложений от горожан о возможном месте размещения стелы «Новосибирск — город трудовой доблести». Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Сбор предложений продлится до 5 августа 2020 года. Варианты предлагают присылать на электронную почту музея Новосибирска (muzgor@mail.ru).

«Предложенные варианты размещения стелы эксперты оценят на совместимость с имеющимися подземными и наземными коммуникациями, после этого будет принято окончательное решение», — подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля текущего года президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О присвоении почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». В числе 20 городов, которым было присвоено это почётное звание, оказался и Новосибирск.