Пекин, , 05:58 — REGNUM Национальная метеорологическая обсерватория Китая продлила желтый уровень погодной опасности из-за высоких температур на обширной территории страны, сообщает 20 июля агентство Синьхуа.

Ожидается, что сильная жара продлится до конца августа. 20 июля жара от 37 до 39 градусов Цельсия установится в провинциях Чжэцзян, Фуцзянь, Гуандун, Хайнань, а также в Синьцзян-Уйгурском автономном районе страны.

В некоторых районах возможны температуры более 40 градусов Цельсия, сообщили в Национальном метеорологическом центре. Метеорологи рекомендуют жителям указанных районов воздержаться от уличной активности, а властям — принять все необходимые профилактические метры.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения погодной опасности, где степень угрозы возрастает от синего и желтого уровня до оранжевого и красного.