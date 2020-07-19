Белград, , 18:31 — REGNUM В Сербии за минувшие сутки выявили 396 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 11 пациентов. Об этом 19 июля сообщили в министерстве здравоохранения страны.

По данным минздрава, общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в стране достигло 20 894.

Отмечается, что число летальных исходов с начала пандемии в Сербии составляет 472.

Как передавало ИА REGNUM, 19 июля в пресс-службе министерства здравоохранения Белоруссии сообщили, что в стране общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом достигло 66 095.

Читайте также: В Белоруссии число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 66 тыс.