Струмица, , 09:31 — REGNUM Два дня (а точнее две ночи) подряд — 17 и 18 июля — в македонском городе Струмица проходили массовые празднования, в которых приняли участие сотни человек. Из-за эпидемии COVID-19 в стране запрещена деятельность ночных клубов, однако организаторы проигнорировали не только этот запрет, но и призывы к соблюдению социальной дистанции и ношению масок.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, подобная безответственность вызвала немедленную реакцию властей. Торговая инспекция предъявила владельцам ночного клуба «Аватар» в Струмице, где проходили празднования, уголовное обвинение ещё 18 июля. Однако клуб не только не прекратил работу, но и открылся для посетителей уже на следующую ночь, несмотря на то, что в этот же день в стране было выявлено 240 новых носителей коронавируса, а восемь человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче резко осудил произошедшее и призвал молодежь строго соблюдать меры по противодействию распространению инфекции ради здоровья своих близких, а также призвал компетентные институты привлечь к ответственности организаторов празднеств.

В минздраве ожидают, что уже через неделю последствия проведения мероприятий проявятся в виде нового увеличения числа выявляемых носителей коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Македонии выявили более 240 новых носителей коронавируса за сутки