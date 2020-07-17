Берн, , 23:22 — REGNUM Во всём мире за последние сутки зафиксировано 237 743 новых случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем за весь период с начала пандемии. Об этом сообщается 17 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточняется, всего на сегодняшний день выявлено уже более 13 млн 616 тысяч инфицированных коронавирусом.

Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 5682 пациента с COVID-19, общее число подтверждённых случаев летального исхода возросло до 585 727.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 226 181 новом случае заражения коронавирусом и 5575 скончавшихся пациентах с COVID-19 за сутки.