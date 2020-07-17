Москва, , 15:19 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва лучше Нью-Йорка смогла подготовить здравоохранение к распространению коронавируса.

«Мы раньше, чем они, ввели меры карантина, лучше подготовили здравоохранение. За счет сглаженного пика снизили в разы и пиковые нагрузки на здравоохранение», — цитирует слова мэра РИА Новости.

В этом Собянин видит причину более низкой смертности в российском городе. По его данным, она меньше, чем у Нью-Йорка, в пять раз. При том, что в Москве проживает на 3 млн больше жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценке Собянина, у 60% москвичей есть иммунитет к коронавирусу.