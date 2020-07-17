Варшава, , 12:49 — REGNUM За минувшие сутки на территории Польши было выявлено 353 новых подтверждённых случая заражения коронавирусом. Об этом 17 июля сообщает минздрав страны.

По информации министерства, в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 39 407.

Также сообщается, что за этот же период в Польше от COVID-19 умерли восемь пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов стало составлять 1612.

При этом отмечается, что в настоящее время в стране 29 505 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Индонезии подтвердили 83130 случаев заражения SARS-CoV-2 на территории страны.