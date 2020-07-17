Краснодар, , 11:54 — REGNUM Всероссийский детский центр «Орлёнок» (Краснодарский край) начал приём детей из других регионов с 17 июля — в рамках восьмой смены лагеря. Об этом сообщили в пресс-службе «Орлёнка».

Восьмая смена стартует с 17 июля и продлится до 6 августа. В лагерь приедут дети из Краснодарского края, Республики Адыгея, Москвы и Московской области, Ростовской области, Ставропольского края, а также Арктической зоны РФ.

«Роспотребнадзор» в качестве эксперимента дал нам право принять ребят из регионов с благополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой. Мы сможем принять до 2500 тысяч детей — это 70% от проектной мощности Центра. Такая возможность — большая радость для детей, родителей, но и большая ответственность для «Орлёнка»», — цитирует пресс-служба директора ВДЦ «Орлёнок» Александра Джеуса.

На сайте детского центра сообщается, что «ограничением для приёма является региональное размещение детей в лагерях Центра, в соответствии с чем дети Ростовской области принимаются в д/л «Звёздный», Ставропольского края в д/л «Солнечный» (летний). Дети из Москвы и Московской области, Краснодарского края и Республики Адыгея будут размещены в остальных лагерях, но не более двух регионов в одном лагере». Всего в состав всероссийского детского центра «Орленок» входит десять детских лагерей.

В лагере также введены ограничения на приём детей после дня заезда, на выезд детей за пределы лагеря и на посещение родителей.

Как сообщало ИА REGNUM, детский здравницы Краснодарского края, имеющие медицинскую лицензию, заработали в Краснодарском крае с 1 июля, но только на приём детей, проживающих в этом регионе.

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