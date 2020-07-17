Москва, , 08:43 — REGNUM Удар по Армянской АЭС в Мецаморе, которым пригрозил Азербайджан, чреват катастрофическими последствиями для нескольких государств. Об этом заявил директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков, сообщает 16 июля газета «Взгляд».

Он подчеркнул, что военный, политический и финансовый ущерб для государства, которое пойдёт на это, нельзя будет сравнить с мнимыми выгодами. Эксперт выразил надежду, что заявления о возможной атаке были лишь проявлением эмоций.

«Прямое поражение АЭС с воздуха приведет к экологической катастрофе во всем регионе, причем пострадает более всего Турция», — подчеркнул первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.

Любая спровоцированная авария на реакторе грозит непредсказуемым политическим ущербом для международной репутации Баку, добавил он.

Член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский отметил, что удар Азербайджана по АЭС в Армении маловероятен, ведь радиоактивное облако гарантированно накроет сам Азербайджан. Плотность населения в регионе выше, чем в районе Чернобыльской АЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, минобороны Азербайджана 16 июля заявило о возможном ракетном ударе по Армянской АЭС в ответ на возможную же атаку Мингечевирского водохранилища. Отношения двух стран обострились после боестолкновений на границе, начавшихся 12 июля.

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