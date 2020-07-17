Пекин, , 07:09 — REGNUM Пятеро челвоек пропали без вести в результате мощных ливней, которые обрушились на провинцию Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 16 июля агентство Синьхуа.

Проливные дожди обрушились на некоторые районы провинции, включая города Дачжоу и Гуанань с ночи на 16 июля, сообщили в местной штаб-квартире по борьбе с наводнениями.

Ливни нарушили привычный ход жизни 109,5 тыс. человек в Дачжоу. Пять человек пропали без вести, один получил ранения. Всего 6324 человек были эвакуированы в безопасное место.

В провинции Сычуань был объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за ливней, который является вторым по степени угрозы. Метеорологи прогнозируют геологические катаклизмы.