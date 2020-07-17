Пекин, , 07:05 — REGNUM Желтый уровень угрозы в связи с высокими температурами было объявлен в Китае в связи с началом сезона зноя, сообщает 16 июля агентство Синьхуа.

С 17 июля в некоторых районах провинций Фуцзянь, Цзянси, Гуандун, Хунань, Хайнань, Гуанси-Чжуанского и Синьцзян-Уйгурского автономного округа Китая ожидаются высокие температуры от 37 до 39 градусов Цельсия, сообщили в Национальной метеорологической обсерватории Китая.

В ряде районов возможен зной до 40 градусов Цельсия. Метеорологи не рекомендуют местным жителям проводить слишком много времени на открытом воздухе, а также предпринять все возможные профилактические меры.