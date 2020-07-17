Пекин, , 06:49 — REGNUM Национальная метеорологическая обсерватория Китая объявила желтый уровень погодной опасности из-за мощных ливней, которые обрушились на обширную территорию страны, сообщает 17 июля агентство Синьхуа.

С утра 17 июля по утро 18июля мощные ливни и ураганы ожидаются в некоторых районах провинций Хубэй, Хунань, Гуйчжоу, Сычуань, Хэбэй, Юньнань, Тибета и города центрального подчинения Чунцина, сообщили в Национальном метеорологическом центре КНР.

В некоторых районах провинций Цзянсу, Аньхой, Хубэй и Хунань возможны ливни интенсивностью до 180 мм осадков за сутки. В ряде районов особого риска возможны ливни до более чем 70 мм осадков за час, сопровождаемые грозами и порывистым ветром.

Центр рекомендует местным властям сохранять бдительность из-за возможных наводнений, сходов оползней и селей, а местным жителям рекомендуется ограничить уличную активность.

С июня в Китае не стихают мощные ливни, которые привели к тому, что сотни рек, преимущественно на юге страны, вышли из берегов и затопили населенные пункты. В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погодной опасности, где степень угрозы варьируется от синего и желтого к оранжевому и красному по мере возрастания.