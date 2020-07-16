Москва, , 19:42 — REGNUM В оставшуюся часть лета в России будут чередоваться жаркие и прохладные дни, сообщили 16 июля в Гидрометцентре.

По словам научного руководителя ведомства Романа Вильфанда, погода ожидается тёплой и даже жаркой, но неоднородной.

Вильфанд «Погода будет чередоваться».

Что касается российской столицы, здесь ближайшее небольшое похолодание ожидается 22 июля.

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Напомним, в Гидрометцентре РФ предупредили о пожарной опасности из-за жары в Ростовской области, Ставропольском крае, на востоке Забайкальского края, на северо-востоке Амурской области, в Пермском крае.

Также пожароопасная обстановка наблюдается в центральных районах Иркутской области, в Мурманской области, на юге Коми, в Тамбовской, Воронежской, Волгоградской и Астраханской областях, в Крыму, Калмыкии, в южной половине Приволжского федерального округа.

В связи с высокой вероятностью пожаров упомянуты Уральский федеральный округ, южная часть Томской области, запад Омской области и Алтайского края, Якутия, север Хабаровского края, юг Магаданской области и Чукотки.

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