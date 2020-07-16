Лондон, , 18:22 — REGNUM В Великобритании за последние сутки зафиксировано 642 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 292 552 человек. Такие данные обнародовало 16 июля министерство здравоохранения страны.

Сообщается также, что за сутки в Соединённом Королевстве скончались ещё 66 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых случаев летального исхода возросло до 45 119.

Напомним, днём ранее власти Великобритании сообщали о 538 выявленных инфицированных коронавирусом и 85 скончавшихся больных за сутки.