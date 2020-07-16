Москва, , 17:23 — REGNUM В условиях, когда было принято вынужденное решение о переводе всех школ РФ на домашнее обучение, учителя в целом справились, и образовательный процесс не останавливался. Об этом, как сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-служба Общественной палаты РФ, 16 июля заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, выступая на первом заседании Общественного совета при Минпросвещения России.

«Качество образования и воспитательной работы прежде всего зависит от учителя, — сказал он. — Мы видим, что в условиях, когда было принято вынужденное решение о переводе всех школ на домашнее обучение, наши учителя в целом справились, и образовательный процесс не останавливался».

В свою очередь его заместитель Екатерина Толстикова добавила:

«У нас сейчас вносятся изменения в закон «Об образовании», более детально расписывается, что такое воспитательная работа. Нам нужно уделить внимание этому вопросу. Предполагаем, что закон будет принят оперативно, нам надо будет подумать над его реализацией».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее общественный омбудсмен по вопросам образования при уполномоченном по защите прав предпринимателей Амет Володарский заявил, что российская школа в период самоизоляции оказалась брошена.