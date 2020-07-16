Москва, 16 июля 2020, 17:23 — REGNUM В условиях, когда было принято вынужденное решение о переводе всех школ РФ на домашнее обучение, учителя в целом справились, и образовательный процесс не останавливался. Об этом, как сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-служба Общественной палаты РФ, 16 июля заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, выступая на первом заседании Общественного совета при Минпросвещения России.
В свою очередь его заместитель Екатерина Толстикова добавила:
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее общественный омбудсмен по вопросам образования при уполномоченном по защите прав предпринимателей Амет Володарский заявил, что российская школа в период самоизоляции оказалась брошена.