Магас, , 17:01 — REGNUM В Ингушетии доведено до суда уголовное дело о нанесении увечий семилетней девочке Аише А. Год назад ребенка доставили с тяжелейшими травмами в больницу города Назрани. Женщина, нанесшая их, была арестована, возбуждено уголовное дело.

Оказалось, что она была родной тетей ребенка и придумала изуверские способы наказания, из-за которых девочка едва не погибла, оставшись калекой на всю жизнь.

«Суд в Ингушетии приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении женщины и ее сожителя, которые издевались над семилетней девочкой», — передает телеканал РЕН ТВ.

Сама подсудимая оправдывает свою жестокость тем, что якобы побои были нанесены случайно. Поверить в достоверность ее слов невозможно, зная о характере травм. Девочка рассказала, что её сажали на раскаленную плиту, связывали руки и подвешивали на несколько часов.

За истязание Аиши ее тете Маке Ганиевой грозит до 12 лет лишения свободы. Ответит за жестокость жены и её муж Иса Марзиев, который не препятствовал зверствам.

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