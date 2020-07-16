Стрельна, , 16:15 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга попросили горожан не подкармливать на улице животных, поскольку пища привлекает в город диких зверей, например, лис. Об этом 16 июля заявили в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

В эпоху пандемии горожане все чаще стали замечать диких животных на территории города: то бобер, перебегающий дорогу недалеко от Смольного в самом центре города, то семейство кабанов, пересекающих двор в спальном районе города.

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На этот раз жители обратили внимание на лисицу, которая повадилась приходить во двор многоквартирного жилого дома в поселке Стрельна. Прибывшие на вызов специалисты обнаружили, что лесного зверя привлекли сами жители, которые подкармливали бездомных кошек.

«Пищевые отходы стали основным источником размножения грызунов, которые привлекли лисицу, и она устроила там свою нору. Столкнувшись с конкуренцией с другими хищниками, жертвами лисы стали также кошки», — отметили в ведомстве.

Чтобы прогнать нежеланного соседа, специалисты комитета разместили вдоль жилой территории репелленты и напомнили жителям Стрельны, что лисы не переносят запах нафталина и черного перца.

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«Беспокоить лис не стоит, если их не трогать, опасности для человека они не представляют. Не надо пытаться накормить или привлечь к себе внимание животного, это может его напугать и вызвать агрессивное поведение», — сказал начальник отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира Комитета по природопользованию Николай Ахматович.

Специалисты комитета по природопользованию также указали, что за незаконную охоту предусмотрена административная (ст. 8.37 ч. 1 КоАП), гражданско-правовая (компенсация ущерба окружающей среде и животному миру) и уголовная ответственность по статье 258 УК РФ. При обнаружении диких животных в бедственном положении можно обратиться по круглосуточному телефону 417−59−36.

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