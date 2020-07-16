Москва, , 16:08 — REGNUM Выполнение необходимых санитарных требований во время шествия «Бессмертный полк» противоречит духу мероприятия. Об этом заявили руководители региональных отделений движения.

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«В целом руководители региональных отделений движения отметили, что проведение шествия «Бессмертного полка» возможно только с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты: использование масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции. Это противоречит духу «Бессмертного полка», так как это шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение, в нем принимают участие семьи целыми поколениями», — сообщила сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

Ранее планировалось проведение шествия 26 июля. На заседании штаба принято решение не подавать заявку.

Как сообщало ИА REGNUM, сопредседатель штаба, народный артист СССР Василий Лановой предложил провести акцию 9 мая 2021 года.