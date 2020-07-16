Москва, , 13:05 — REGNUM Правительство РФ подготовило поправки в КоАП для защиты от коллекторов, сообщил 16 июля премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства России.

«Нередко одни кредитные организации передают другим просроченные долги. И те начинают звонить должникам, угрожать, требуя вернуть деньги», — описал ситуацию глава правительства.

По его словам, защита людей, взявших кредит, но пока не способных его вернуть, будет усилена. Правительством уже подготовлены поправки в Кодекс об административных правонарушениях, позволяющие усовершенствовать механизм защиты от недобросовестных действий.

Согласно поправкам, в случае угроз кредитная организация может быть оштрафована от 50 тыс. до 500 тыс. рублей. При этом Федеральную службу судебных приставов наделят полномочиями для того, чтобы рассматривать эти дела.