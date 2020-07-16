Москва, , 12:43 — REGNUM Деятельность правительства должна быть направлена на улучшение жизни людей, заявил 16 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

По его словам, этим приоритетом в правительстве руководствуются при решении различных задач — от борьбы с распространением коронавируса до противодействия экономическим вызовам.

«Будем решать эту задачу, опираясь на обновлённую редакцию Конституции, которую поддержали наши граждане. Мы учтём новые ориентиры при корректировке ключевых параметров национальных проектов», — сказал он.

Мишустин поручил подчинённым проработать каждое направление таким образом, чтобы «люди увидели конкретные результаты от вложенных в нацпроект средств и ресурсов».

Премьер-министр напомнил об ответственности, которая лежит не только на правительстве в целом, но и на каждом министре и руководителе ведомства персонально.