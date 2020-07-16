Майкоп, , 12:02 — REGNUM Новые данные по распространению коронавируса в Адыгее: к 10:30 16 июля в республике зарегистрировано 2308 случаев заражения. За прошедшие сутки в регионе инфекция выявлена у 17 человек.

Отметим, что с 3 июля в Адыгее ежесуточно фиксируется менее 30 новых случаев заражения коронавирусом, а с 9 июля этот показатель не достигает и 20. Это при том, что в конце июня и первые дни июля в республике был отмечен пик заболеваемости.

К настоящему времени в Адыгее выздоровели 1868 человек с подтвержденным COVID-19, или почти 81% от общего числа заразившихся. За минувшие сутки в республике болезнь победили 25 пациентов.

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