Майкоп, , 11:43 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев смерти пациентов с COVID-19 в Адыгее по состоянию на 10:30 16 июля выросло до 16. За минувшие сутки в республике отмечено два летальных исхода, сообщил федеральный оперативный штаб.

Отметим, что перед этим число жертв COVID-19 в Адыгее не росло более двух недель. Два предыдущих случая смерти в республике были зафиксированы 29 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 июля Адыгея перешла к третьему этапу снятия ограничений, действующих для предотвращения распространения коронавируса. По информации властей, в республике восстановлена работа практически всех сфер экономики.

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