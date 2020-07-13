Майкоп, , 11:24 — REGNUM Адыгея перешла на третий этап снятия ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавируса. Соответствующий указ подписал глава региона Мурат Кумпилов, говорится в сообщении на официальном сайте Адыгеи.

На этом этапе к работе могут вернуться предприятия торговли и сферы услуг, но при условии ограниченной наполняемости. Так, в развлекательных досуговых заведениях, игровых комнатах и кинотеатрах должно быть занято не более 50% мест.

Такое же требование предъявлено к фитнес-центрам и другим спортивным организациям. Число участников групповых занятий — не более 20 человек.

Летние веранды, кафе, фудкорты, другие организации общепита могут принимать посетителей при условии расстояния между столиками не менее 1,5 метров или наличия перегородки. Также смогут работать все детские сады.

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