Санкт-Петербург, , 11:09 — REGNUM Архитекторы и урбанисты перечислили самые знаковые проекты на территории Санкт-Петербурга, реализованные в последние годы.

В список попало общественное пространство Новая Голландия, прозванный жителями «кукурузиной» небоскреб «Лахта центр», вызывающий возмущение градозащитников, бизнес-центр «Невская ратуша», куда должно было переехать городское правительство, но в полной мере этого осуществить не удалось.

Кроме того, значимыми для городской среды назвали Западный скоростной диаметр, на который петербуржцы тратят примерно по 4 млрд рублей в год из бюджета в случае, если концессионер «недополучит прибыль», а также новый терминал аэропорта «Пулково».

Участие в конференции специалистов в области градостроительства, устроенной РБК, приняли архитекторы Максим Атаянц, Даниил Веретенников, Степан Липгарт, Сергей Орешкин, Олег Романов и Данияр Юсупов.