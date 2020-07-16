Кемерово, , 07:33 — REGNUM В Кемеровской области за сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, скончался житель посёлка Промышленная 1962 года рождения.

На фоне COVID-19 у него развились ишемическая болезнь сердца и тяжёлая форма пневмонии. Таким образом, за всё время эпидемии в регионе подтвердили 16 смертей.

Тем временем общее количество подтверждённых случаев заражения достигло 2650, в том числе за минувшие сутки выявлено 48 носителей в Кемерово, Новокузнецке, Анжеро-Судженске и так далее.

«47 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 1337 человек вылечились от коронавируса. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1297 пациентов с диагнозом COVID-19», — отметили в штабе.

Напомним, власти региона объявили о проведении выпускных балов 1 августа в оффлайн-режиме. Как сообщало ИА REGNUM, согласно распоряжению губернатора области Сергея Цивилёва, празднования пройдут 1 августа на открытых площадках с соблюдением мер профилактики.

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