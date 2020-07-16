Кемерово, , 07:17 — REGNUM Кузбасские выпускники всё же смогут потанцевать на выпускных балах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, согласно распоряжению губернатора области Сергея Цивилёва, празднования по случаю окончания школы пройдут 1 августа.

Как отмечается, балы состоятся на открытых площадках, а их сценарии разработают при участии родителей выпускников. При этом будут приняты все меры профилактики.

«Выпускники будут должны соблюдать масочный режим, перед началом мероприятий участникам балов измерят температуру», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с эпидемиологической ситуацией во многих регионах приняли решение провести выпускные в онлайн-режиме. Как, например, традиционный праздник «Алые паруса», но наблюдать за ним можно будет исключительно в онлайн-режиме.

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