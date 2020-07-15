Городищенский район, 15 июля 2020, 16:38 — REGNUM В Городищенском районе Пензенской области 14 июля произошел пожар на территории Чаадаевского лесничества общей площадью 0,165 га. По информации регионального минлесхоза, причиной лесного пожара стала молния, ударившая в ствол дерева.
В тушении возгорания принимали участие сотрудники лесопожарного центра и лесничества, которые регулярно патрулируют лесной фонд в целях соблюдения правил пожарной безопасности.
По состоянию на 15 июля в Пензенской области удалось ликвидировать 29 лесных пожаров, площадь возгорания превысила 103 га.
ИА REGNUM напоминает, в регионе из-за установившейся аномальной жары объявлена высокая пожарная опасность в лесах (4 класс). Населению не рекомендуют разводить костры на торфянике или в лесу, не поджигать траву, не бросать непотушенные спички или сигареты, не пользоваться пиротехникой.
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