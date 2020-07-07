Пенза, , 14:05 — REGNUM В Пензенской области из-за установившейся аномальной жары прогнозируется желтый уровень погодной опасности. В период с 8 по 10 июля текущего года по всему региону объявлена высокая пожарная опасность в лесах (4 класс), предупреждают в пресс-службе областного управления МЧС.

Населению не рекомендуют разводить костры на торфянике или в лесу, не поджигать траву, не бросать непотушенные спички или сигареты, не пользоваться пиротехникой. Владельцев авто и мототранспорта просят не заезжать в лес, так как искры от глушителя смогут спровоцировать пожар в сухом лесу.

По информации Гидрометцентра России, температура воздуха в течение недели в Пензенской области прогреется днем от +26 до +36 градусов, осадки маловероятны.

ИА REGNUM напоминает, на территории Пензенской области с начала 2020 года произошло 1446 пожаров, в результате которых погибли 57 человек, в том числе четыре ребенка, 27 жителей региона получили травмы.

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