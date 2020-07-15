Саратов, , 15:27 — REGNUM В Саратовской области по информации на 15 июля погибшими от заражения новой коронавирусной инфекцией числятся 48 человек. От коронавируса скончался еще один пациент. Такую информацию предоставил региональный минздрав.

57-летний мужчина лечился в одной из больниц, оказывающей помощь инфицированным коронавирусом. Умерший пациент имел тяжелое двухстороннее тотальное поражение легких, а также страдал ишемической болезнью сердца, гипертонией и ожирением. Он долгое время находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по сведениям на 15 июля коронавирус подтвердился у 7874 человек, выздоровели с начала пандемии 4463 пациента.

Читайте также: В Саратовской области за сутки коронавирус выявили еще у 92 человек