Саратов, , 09:54 — REGNUM В Саратовской области по информации на 15 июля носителями коронавируса числятся 7874 человека, за сутки положительные тесты получили еще 92 пациента. Выздоровели с начала пандемии 4463 пациента, за сутки — 100 человек. С момента начала наблюдения скончались 47 саратовцев, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Новые случаи инфицирования из числа контактных лиц подтвердились у 32 человек, в 59 случаях — заражение из неустановленных источников, один случай — завозной.

Традиционно больше всего зараженных среди лиц старше 60 лет — 42 человека, несовершеннолетних саратовцев — восемь.

В лабораториях на сегодняшний день провели более 215,1 тыс. исследований, за сутки — свыше 2 тыс. тестов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в городе Балаково Саратовской области с 13 июля закрыт на карантин по коронавирусу детский сад №19.

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