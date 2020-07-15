Новосибирск, , 13:01 — REGNUM Жара до +33 °С придёт в Новосибирск, сообщили ИА REGNUM в мэрии города, ссылаясь на информацию Западно-Сибирского УГМС.

По прогнозам синоптиков, с 16 по 20 июля в Новосибирске ожидается жаркая погода до +33 °С.

Специалисты предупреждают, что из-за жары может ухудшиться пожарная обстановка. Также это может способствовать гибели людей на водных объектах. Горожан просят соблюдать меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 °С и выше ожидается также в Томской области.

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