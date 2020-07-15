Казань, , 12:21 — REGNUM К уполномоченному по правам человека в Татарии за 2019 год поступило 4713 обращений, что на 992 сообщений больше показателя 2018 года. Из общего числа обращений 2091 — в устной форме, 2622 — в виде документа. Кроме этого, 541 сообщение получено системой ГЛОНАСС, 345 — через соцсети, через государственную информационную систему РТ «Народный контроль» пришло 77 162 уведомления. Такие данные представлены в докладе омбудсмена за 2019 год.

Уполномоченным проведены в течение года 72 личных приема, в рамках которых принято 589 граждан. Чаще всего за помощью обращались пенсионеры (21,99%), инвалиды (17,31%) и иные категории заявителей (30,16%). Основными вопросами являлись жилищные (1081), социальная защита населения (547), медицинское обслуживание (378).

По результатам работы за 2019 год уполномоченный по правам человека в Татарии представил свои выводы для решения тех или иных проблем граждан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в мае 2019 года в Казани провели совещание уполномоченных по правам человека в РФ.

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