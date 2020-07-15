Псков, , 12:02 — REGNUM Власти Псковской области, на фоне суточного снижения числа заболевших COVID-19, приняла решение начать второй этап снятия противовирусных ограничений. Об этом 15 июля заявил губернатор региона Михаил Ведерников.

По его словам, каждый второй заразившийся коронавирусной инфекцией выздоровел, и динамика распространения заболевания продолжает снижаться — почти на 50% по сравнению с предыдущей неделей.

«Благодаря этому у нас появилась возможность принять ещё один пакет мер по возобновлению работы ряда направлений в экономике, — отметил Ведерников. — Все решения сопровождаются жёсткими требованиями Роспотребнадзора. За их исполнением будем следить вместе, в том числе, с помощью точечных рейдов. Для этого будут созданы оперативные группы».

Так, власти региона сняли ограничения на работу кафе и ресторанов. Теперь посетители могут не только пользоваться их летними террасами и верандами, но и заходить внутрь. При этом по-прежнему под запретом работа фудкортов, кинотеатров, театров, филармонии, досуговых учреждений, проведение массовых мероприятий.

Запрет на посещение детских площадок перешел в разряд рекомендаций. А образовательные учреждения могут вернуться к полноценной работе.

«Остается в силе масочный режим, соблюдение социальной дистанции, обязательность перчаток в общественном транспорте», — указал губернатор.

Добавим, за прошедшие сутки в регионе выявлено 34 новых носителей SARS-CoV-2, при этом выздоровело 96 заболевших. Еще один пациент умер. Таким образом с начала пандемии в регионе зафиксировано 3327 заразившихся коронавирусной инфекцией из них 1734 человека выздоровели, 39 умерли. На данный момент в Псковской области проведено 55 185 исследований, в том числе 684 — за последние сутки.

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