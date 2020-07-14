Псков, , 11:30 — REGNUM В Псковской области за сутки выявили еще 34 носителя SARS-CoV-2, в то время как выздоровели 90 человек и еще два пациента умерли. Об этом 14 июля сообщили в региональном оперативном штабе.

По официальным данным, на сегодняшний день в регионе проведено 54 501 исследований, что на 631 больше, чем сутками ранее. Всего с начала пандемии в области выявлено 3293 подтвержденных случая заражения коронавирусом. Выздоровело 1638, умерло — 38 пациентов.

Самая тяжелая ситуация по заболеваемости продолжает сохраняться в двух крупных городах региона: Псков (978) и Великие Луки (656), а также в районах: Псковский (268), Островский (242), Великолукский (171), Порховский (139), Невельский (115) и Дновский (102).

Менее напряженная, но не менее сложная обстановка также наблюдается в районах: Плюсский (96) Гдовский (73), Новосокольнический (61), Дедовичский (44), Струго-Красненский, Печорский (41), Палкинский (39), Опочецкий (38), Бежаницкий (35), Куньинский (29), Красногородский (23), Себежский (22), Новоржевский (20), Усвятский (18), Пыталовский (16).

Более благоприятная обстановка по количеству заболевших сохраняется в районах: Локнянский (10), Пушкиногорский (9) и Пустошкинский (6).

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