Пенза, , 11:45 — REGNUM В Пензенской области по информации на 15 июля коронавирусная инфекция подтвердилась у 5844 человек. За сутки выявили еще 41 положительный тест на SARS-CoV-2, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Всего с начала пандемии выздоровели после заражения новой коронавирусной инфекцией 5208 человек, за сутки — 13 пациентов. Всего скончались 68 пациентов, за сутки врачи не смогли спасти еще одного инфицированного.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи врачи для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией начали применять прорывную методику — лечение в барокамере.

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