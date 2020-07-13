Пенза, , 11:08 — REGNUM В Пензенском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи врачи для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией начали применять прорывную методику — лечение в барокамере. Метод насыщения организма воздухом с помощью повышенного давления в герметичных барокамерах не новый. По словам замглавврача Центра Джамили Курмаевой, физиотерапия в условиях барокамеры успешно зарекомендовала себя при лечении пациентов с новыми формами вирусных пневмоний, менингитов, псориаза и герпеса.

Пациента помещают в герметичную капсулу, где за счет увеличения давления организм насыщается кислородом, при дыхании в легкие попадает максимальное количество воздуха, добавила доктор. Кроме того, в камере кислород поступает не только через легкие, но и через кожу пациента. Длительность процедуры — от 30 до 40 минут ежедневно. К пятому сеансу у больного уменьшается отдышка, кровь насыщается кислородом.

Такая методика лечения уже вернула к жизни несколько тяжелых пациентов. Эффективный способ показан при затяжном лечении и в период восстановления после него. Процедура проводится и назначается лишь по рекомендации лечащего врача, добавила Джамиля Курмаева.

ИА REGNUM напоминает, 15 сотрудников Пензенской областной станции скорой медицинской помощи с 27 июля по 3 августа в условиях выездных сессий пройдут обучение для работы в санавиации. Повысить квалификацию предстоит врачам-реаниматологам и анестезиологам. Кроме них обучение пройдет и средний медицинский персонал — медсестры и фельдшеры.

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