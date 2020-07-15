Нижний Новгород, , 10:59 — REGNUM В период с 15 до 17 июля на большей части территории Приволжского федерального округа сохраняется высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Так, 15−16 июля сильная жара будет наблюдаться в Оренбургской области, температура воздуха может подняться до 42 °C. В Башкирии 15−17 июля также будет очень жарко, воздух прогреется до 38…40°С.

В то же время, 15 июля на севере округа ожидаются сильный дождь, гроза, град, ветер порывами до 17−22 м/с. 17 июля прогнозируется ливневый дождь, гроза, град, ветер 15−20 м/с. 16 июля синоптики предупреждают о сильном дожде на севере Пермского края, также могут быть грозы.

Как сообщало ИА REGNUM, в минувшие выходные в семи регионах Поволжья наблюдалось от средней до чрезвычайно высокой степень пожарной опасности в лесах. Так, средний, высокий, местами чрезвычайный классы пожароопасности фиксировались в Башкирии, Кировской, Оренбургской, Самарской, Саратовской областях, Пермском крае и Чувашии.