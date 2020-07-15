Тбилиси, , 10:20 — REGNUM

За последние сутки в Грузии подтверждено четыре новых случая коронавируса, и общее число уже достигло 1003 человек. Обновленные данные в 10:00 часов появились на официальном сайте https://stopcov.ge/

За этот же период из больниц выписались 3 пациента, и общее число излечившихся составило 873 человек.

За весь период распространения вируса в стране скончались 15 пациентов. В режиме карантина содержатся 5 640 человек, в стационарах под наблюдением остаются 244 пациента.