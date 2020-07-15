Вашингтон, , 09:41 — REGNUM Среднесуточное число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последнюю неделю выросло на 20%. Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

13 июля в США выявили 59,2 тыс. случаев заражения, 12 июля — 59 тыс., а неделей ранее, 6 июля, — 45 тыс., 5 июля — 49,9 тыс. Общее число обнаруженных случаев заражения достигло 3,43 млн человек, выздоровели — 1,049 млн, скончались — 136,5 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что американские ученые работают над вакциной против коронавируса совместно с другими странами. Он пообещал, что вакцина появится в США за рекордно короткое время.

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