Анадырь, , 08:10 — REGNUM Власти Чукотки компенсируют жителям региона штрафы за возврат билетов на внутренние рейсы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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Правительство Чукотки на компенсации штрафов выделит один млн рублей.

«Пассажирам, которые отказались от поездок в связи с распространением коронавируса, возместят расходы по возврату билетов, а также сборов, уплаченных за оформление по маршрутам по территории Чукотки. Эта мера касается билетов с датой отправления с 1 марта по 1 сентября 2020 года», — пояснили в правительстве.

На данный момент почти 500 человек получили компенсации. Возмещено более 2,8 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Чукотки Роман Копин увеличил период возможности получения компенсации за обмен авиабилетов до 1 сентября.