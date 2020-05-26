Анадырь, , 10:47 — REGNUM Губернатор Чукотки Роман Копин увеличил период возможности получения компенсации за обмен авиабилетов.

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Ранее были установлены даты: с 1 марта по 31 мая, теперь их продлили до 1 сентября 2020 года, пишет ИА «Чукотка».

"Это очень актуально для выпускников и их родителей. По сути, это финансовая помощь тем, кто был вынужден сдать или обменять билет для того, чтобы избежать рисков, связанных с распространением коронавируса», — пояснила начальник департамента социальной политики округа Татьяна Горностаева.

С 15 апреля такой мерой поддержки воспользовались 58 жителей Чукотки на сумму 355 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума во втором чтении приняла поправки о возврате денег на билеты на самолёты, поезда, а также водный транспорт.