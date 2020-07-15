Москва, , 07:53 — REGNUM Шествие «Бессмертного полка» в Москве, уже перенесённое ранее на 26 июля, может пройти 2 сентября. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на осведомлённые источники.

Отмечается, что причиной очередного переноса даты является сложная эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавируса, и возможная жара в столичном регионе.

По информации собеседника, близкого к мэрии Москвы, подготовка к шествию пока не началась.

Вместе с тем, на 26 июля в России запланированы военно-морские парады, они состоятся в соответствии с утверждённым планом, сообщил источник в Минобороны РФ. Подготовка к ним продолжается, при этом соблюдаются все меры предосторожности.

Напомним, перенести дату с 9 мая на 26 июля, когда в России отмечается День Военно-Морского Флота, ранее предложил президент РФ Владимир Путин.

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