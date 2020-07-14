Москва, , 15:38 — REGNUM Вопрос о наделении Единой биометрической системы (ЕБС) статусом государственной информационной системы (ГИС) рассматривается в настоящее время. Об этом пишут 14 июля «Известия» со ссылкой на Минкомсвязи и Ростелеком.

Госстатус гарантирует сохранность информации о гражданах, оператором ЕБС останется Ростелеком. Система биометрии позволит оказывать государственные, муниципальные и коммерческие высокорисковые услуги, осуществлять доступ к персональным данным и совершать юридически значимые действия, отмечают в организации.

Кроме того, через ЕБС можно будет получить облачную электронную подпись, удалённо вести судебные дела, получать дистанционное образование, нотариальные, финансовые, коммуникационные услуги, пользоваться иными сервисами.

На текущий момент в ЕБС около 140 тыс. образцов голоса и изображений лиц, и новый статус значительно расширит сферы применения информации и поступающий объём данных, добавили в Ростелекоме.

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