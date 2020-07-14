Нижний Тагил, Свердловская область, , 13:24 — REGNUM В Свердловской области прокуратура ведёт проверку по факту информации о кислотных реках в районе рудников у посёлка Лёвиха. Публикации об экологическом ЧП ранее появились в местных СМИ.

По данным изданий, в районе ручьёв практически выжженная земля. А на видеозаписи с воздуха и на фотографиях виден постапокалиптический пейзаж.

По факту возможного ЧП проверку ведёт прокуратура Нижнего Тагила. Предстоит взять пробы грунта и установить, были ли приняты исчерпывающие меры для обеспечения экологической безопасности.

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