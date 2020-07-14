Киев, , 13:01 — REGNUM За истекшие сутки в вооруженных силах Украины (ВСУ) было выявлено 11 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 июля сообщает пресс-центр командования медицинских сил ВСУ на своей странице в соцсети Twitter.

«За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев (заражения коронавирусной инфекцией)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что три человека из данного числа проходят лечение дома и ещё восемь — госпитализированы, при этом состояние всех новых заразившихся является удовлетворительным.

Кроме того, указывается, что в настоящее время в ВСУ 128 заразившихся SARS-CoV-2. Ещё 469 пациенты вылечились и пятеро скончались от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Индонезии по состоянию на 14 июля 2020 года выявлено 78572 случаев заражения SARS-CoV-2.