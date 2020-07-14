Джакарта, , 12:16 — REGNUM В Индонезии по состоянию на 14 июля 2020 года выявлено 78 572 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik.

Официальный представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с COVID-19 Ахмад Юрианто заявил, что за сутки на территории страны подтвердили 1591 новый случай заражения SARS-CoV-2 и 54 случая смерти.

В общей сложности 3656 человек в Индонезии скончались от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо нацелен на производство вакцины против COVID-19 в январе-апреле 2021 года.

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