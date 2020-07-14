Тбилиси, , 11:25 — REGNUM Грузинские эпидемиологи не исключают, что учебный процесс в школах возобновится в сентябре, если эпидситуация в стране останется на нынешнем, контролируемом уровне. Об этом в ходе очередного брифинга в режиме онлайн со страницы в Facebook заявил директор Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, в свое время этот вопрос должен решить созданный при премьер-министре межведомственный координационный совет, а минздрав к началу учебного процесса разработает соответствующие рекомендации.

«Ситуация у нас контролируемая. Если такая эпидситуация сохранится в июле и августе, то, думаю, начало учебы в школах проблемой не будет. То, в какой форме она возобновится, обсудит и решит межведомственный координационный совет», — заявил Гамкрелидзе.

В то же время он отметил, что нынешняя относительно спокойная ситуация может «взорваться» в любой момент, если граждане не будут соблюдать рекомендуемые эпидемиологами ограничения.