Кызыл, , 09:06 — REGNUM В Туве за прошедшие сутки выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев в республике достигло 5537.

Из них выписаны из больниц с выздоровлением 4923 человека, из них за последние сутки — 89. Таким образом, доля излечившихся достигла 88,9% от числа заражённых. Количество умерших от COVID-19 не изменилось и составляет 32. Однако в скором времени эта цифра может изменится.

«В настоящее время Комиссии по установлению причины смертности и обеспечения статистического учета приступила к рассмотрению документации по фактам случаев летальности от COVID-19 за первую декаду июля», — отметили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, неделю назад глава региона Шолбан Кара-оол «крайне осторожно» допустил возможное ослабление противоэпидемических мероприятий.

«Наконец-то появилось ощущение, что коронавирус начал отступать. У нас наблюдается снижение заболеваемости», — отмечал он.

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