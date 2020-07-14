Кемерово, , 07:42 — REGNUM В Кемеровской области за минувшие сутки выявили 46 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Диагноз подтвердился у 19 жителей Кемерово, 6 жителей Промышленновского района, 5 — Юрги. Также носители выявлены в Новокузнецке, Белово, Березовском и других районах.

Тем временем, за сутки выписаны из больниц 49 пациентов. Всего в регионе излечились от COVID-19 1222 человека. Под наблюдением остаются 1316 заражённых.

«Одна пациентка скончалась. У женщины 1941 года рождения на фоне коронавируса развилась тяжёлая форма пневмонии. Она проживала в Кемерове», — добавили в штабе.

Читайте также: В Кузбассе самый низкий уровень заражения по Сибири — оперштаб