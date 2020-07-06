Кемерово, , 14:31 — REGNUM В Кемеровской области самый низкий уровень заражения коронавирусом в Сибирском федеральном округе. Об этом сообщает региональный штаб.»По состоянию на 6 июля в Кемеровской области 74,7 случаев COVID-19 на 100 тысяч жителей, — уточняется в оперативной информации. — Наш регион замыкает общий рейтинг по Сибири, что делает его наиболее благополучным в Сибирском федеральном округе».Ранее ИА REGNUM сообщало, что новые случаи заражения за сутки выявлены в 12 населённых пунктах Кузбасса.

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